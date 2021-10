Notizie Napoli - Disavventura a Roma per il neosindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nella capitale per partecipare al comizio di Roberto Gualtieri, in corsa per la carica di primo cittadino della Città Eterna. Durante il comizio infatti l'auto con la quale viaggiava l'ex ministro dell'Università è stata scassinata dai ladri che hanno sottratto il computer di Manfredi e degli zainetti.