Kim Min-Jae rapinato in Germania, l'incredibile refurtiva

Notizie Calcio - Disavventura per Kim Min-Jae in Germania. L’ex difensore del Napoli, rimpianto più che mai in azzurro dopo quest’avvio complicato, è stato protagonista di un episodio spiacevole nella sua nuova casa a Monaco.

Rapina Kim, gli rubano il cuociriso in Germania

Un ladro, infatti, come racconta la stampa teutonica, ha rubato il cuociriso del giocatore dopo che questo l’aveva lasciato un attimo fuori per prendere un’altra scatola. Si tratta di un oggetto originale della sua terra natale e molto caro all’atleta. Kim ha dovuto attendere che il suo agente, Dee Hong, gliene portasse un altro dalla Corea del Sud.