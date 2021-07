Diritti Tv, Coppa Italia e Supercoppa: cambia tutto, addio Rai e tutto nelle mani di Mediaset

Calcio - E' svolta per i diritti tv in Italia per quanto riguarda Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Come riferito da Calcio e Finanza, per il prossimo triennio (2021-24) non apparterranno più alla Rai ma passeranno a Mediaset. L'azienda di Berlusconi se li è aggiudicati grazie ad un offerta da 48,2 milioni per ogni anno, acquistando sia i diritti per la trasmissione in chiaro che quelli per la trasmissione in pay. La Rai ha mantenuto soltanto i diritti radiofonici. Coppa Italia e Supercoppa Italiana, dunque, saranno visibili solo su Mediaset.