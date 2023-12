DIRETTA - Pranzo UEFA Napoli-Braga: arrivato anche il presidente De Laurentiis | FOTO CN24

Ultime notizie. Tradizionale pranzo UEFA oggi a Napoli, nel giorno di Napoli-Braga, sesta giornata della fase a gioroni di Champions League che si giocherà stasera allo stadio Maradona.

Pranzo UEFA Napoli Braga

Pranzo UEFA Poco fa l'arrivo del presidente De Laurentiis nella location di Palazzo Petrucci. Con ADL anche il vice-presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti Valentina De Laurentiis, Antonio Sinicropi e Nicola Lombardo.

13.16 - Arrivati i primi dirigenti SSCN con i regali per il club portoghese. Poco prima di loro, l’arrivo dell’ambasciatore del Portogallo in Italia, Bernardo Futscher Pereira

13.30 - arrivata la dirigenza del Braga, presente anche il presidente Antonio Salvador: estasiati dalla vista del panorama di Posillipo sulla terrazza di Palazzo Petrucci

13:45 - Arrivano Antonio Sinicropi e Nicola Lombardo

14.15 - Aurelio De Laurentiis è arrivato al pranzo UEFA con le dirigenze di Napoli e Braga in vista del match di UEFA Champions League di questa sera. Il patron del club azzurro è arrivato a Palazzo Petrucci in compagnia del ds Meluso ma non ha rilasciato dichiarazioni, glissando la domanda: “Fiducioso per questa sera?”.

Il presidente della SSC Napoli ha poi voluto fare la foto di rito in terrazza con la vista del Golfo di Napoli, con il Castel dell’Ovo e il Vesuvio sullo sfondo. De Laurentiis e il presidente Antonio Salvador del Braga hanno poi raggiunto insieme la sala del pranzo.