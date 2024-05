"Diego Vive", mostra in città ma senza immagini del periodo a Napoli. I figli: "Colpa di De Laurentiis"

Ultime notizie SSC Napoli - “Diego Vive”. Parla e interagisce nel parco tematico organizzato nell’ex base Nato, a Bagnoli: si respira Maradona ma già dall’ingresso c’è qualcosa che non va. Perché Diego ha la maglia del Barcellona, del Boca Juniors e dell’Argentina. E il Napoli? Non c’è. Nelle foto e nei filmati non c’è traccia di azzurro: “Colpa di De Laurentiis”, dicono i familiari di Maradona.

«Non possiamo usare niente», dice con un sorriso amaro Dalma Maradona a Repubblica, la prima figlia del matrimonio del campione argentino con Claudia Villafane, presente pure lei alla cerimonia. C’è il mondo intero dell’argentino, una sfera familiare variegata che adesso viaggia unita nella memoria del più grande calciatore al mondo. Diego junior – la madre Cristiana Sinagra, non c’è: preferisce evitare i riflettori – fa gli onori di casa. Ci sono tutti gli altri eredi legittimi: Dalma appunto, Gianinna, Jana e il piccolo Diego Fernando, accompagnato dalla mamma Veronica Ojeda.

Sulla situazione col Napoli, Diego Maradona Jr parla così: