Demme fuori rosa (praticamente): spunta il vero motivo della scelta di ADL

Ultime notizie Napoli - Anche Diego Demme è ai margini, oltre a Piotr Zielinski. E secondo Il Mattino di Napoli oggi in edicola il motivo è pressoché lo stesso:

"Sull'MSC Crociera il patron De Laurentiis era stato chiaro nel suo avvertimento: «Chi non firma, andrà fuori rosa». Ce l'aveva con Lozano. Ma anche con Zielinski. E persino con Demme. L'italo-tedesco, addirittura, soldatino fidato e ossequioso, finisce escluso anche dalla lista della serie A: non è fuori rosa, perché si allenerà con il gruppo. Ma è solo una questione di parole perché, di fatto, anche lui è messo ai margini, sempre per la stessa ragione: l'aver rifiutato ogni proposta di nuovo contratto.

I nuovi sono dentro la lista Champions. Tranne Dendoncker. A centrocampo, le scelte sono contate perché ci sono solo Lobotka, Anguissa e Cajuste. È la prova dell'abiura al 4-3-3 e il ritorno in Europa del 3-4-3 con Rui (o Mazzocchi) e Di Lorenzo ai lati. I giochi sono praticamente fatti. Inutile girarci attorno".