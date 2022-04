DiCoprio, c'è il lieto fine: telecamera ritrovata e riconsegnata al tifoso giapponese

Napoli Calcio - Lieto fine per Hikaru Kumakura, in arte DiCoprio, dopo la disavventura di queste ore. Il noto tifoso giapponese del Napoli, infatti, aveva denunciato la scomparsa della sua videocamera trattenuta dagli steward dello stadio Maradona in occasione della partita di ieri tra Napoli e Roma e mai più riconsegnata.

DiCoprio, restituita la telecamera persa in Napoli-Roma

Tuttavia, secondo quanto riferito dalla SSC Napoli a CalcioNapoli24.it, questa, grazie anche all'efficiente e immediata azione della Questura di Napoli, è stata prontamente ritrovata e restituita al legittimo proprietario. Il tifoso asiatico si è recato questa sera presso il Commissariato di Fuorigrotta per ritirarla.