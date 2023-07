“Diamo un calcio alla camorra”, il progetto del Napoli Club Bologna arriva a Dimaro

Tutti gli sforzi compiuti ripagati dai sorrisi e dall’emozione di tutti: di Andrea, Carmine, Vincenzo, Giovanni e Bennet, in rappresentanza di tutti i bimbi di Figli In Famiglia per i quali nasce il progetto “Diamo un calcio alla camorra”.

Napoli Club Bologna progetto 'Diamo un calcio alla camorra'

E poi i sorrisi di Laura, Salvatore e la Piccola Maria, accompagnatori ed educatori di quelle piccole pesti. Ma soprattutto i sorrisi e le emozioni di ogni persona che li ha conosciuti. Ci avete regalato i due giorni più belli di tutto il ritiro. “Adesso non siamo solo i figli di Figli in famiglia, siamo anche i figli del Napoli Club Bologna” e con le parole di uno di loro, il nostro è un invito a sostenere il progetto e a donare qui: Www.buonacausa.org/cause/scuolacalcio

