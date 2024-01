Dialogo Marinelli-Sala Var dopo gol Rrahmani Napoli-Salernitana: "Non c'è alcun fallo di Demme, salta con il braccio chiuso"

Napoli Calcio - La trasmissione Open Var su Dazn ha rivelato il dialogo avvenuto in Napoli-Salernitana sulla rete di Amir Rrahmani tra l'arbitro Marinelli e la sala Var. In quella occasione aveva fatto molto discutere lo stacco di testa di Diego demme:

Sala Var: "Ci sono due giocatori della Salernitana a terra. Voglio vedere il 4 (del napoli ndr) cosa fa. Ragazzi, salta ma sta con il braccio chiuso, secondo me. Non c'è assolutamente nulla. Gol regolare. Non c'è alcuna gomitata lì, l'attaccante salta, ha il braccio chiuso e non lo colpisce"