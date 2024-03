Di Lorenzo sul podio di tre speciali classifiche: in Italia è il primo!

La Marat Football riporta, attraverso il proprio profilo Instagram, una statistica che riguarda il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo:

"Giovanni Di Lorenzo secondo nei cinque principali campionati europei per passaggi completati nell'area di rigore avversaria, l'unico difensore nella top 10. Il capitano del Napoli campione d'Italia in carica è anche primo in Serie A in questa speciale classifica (66) e ottavo, nei top cinque campionati europei, per passaggi progressivi (216), cioè quelli che consentono alla propria squadra di guadagnare tanto campo".