Di Lorenzo fa felice un tifoso del Club Napoli Leverkusen: il bel gesto all'arrivo in ritiro dell'Italia | VIDEO

L'Italia è arrivata a Leverkusen questa sera per giocare domani la gara decisiva contro l'Ucraina valida per le qualificazioni ad Euro 2024. I tre giocatori del Napoli presenti, Di Lorenzo, Politano e Raspadori, sono stati chiamati a gran voce dai tifosi del Club Napoli Leverkusen presenti all'esterno dell'hotel dove gli azzurri di Spalletti saranno in ritiro fino a domani. Il capitano si è voluto fermare per firmare una maglia del Napoli del tifoso appartenente al Club Napoli Leverkusen.

