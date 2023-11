Di Lorenzo capitano vero, risposta da applausi in conferenza stampa | VIDEO

Giovanni Di Lorenzo capitano vero in conferenza stampa pre Real Madrid! Gli chiedono quale dei calciatori del Real Madrid vorrebbe nella sua squadra e la sua risposta fa impazzire i tifosi del Napoli.

Queste le sue parole alla vigilia di Real Madrid vs Napoli: "Con tutto il rispetto che ho verso il Real Madrid, non cambierei nessuno dei miei compagni con uno di loro. Hanno calciatori infortunati ma hanno una rosa talmente forte che scenderà in campo la formazione migliore. Non cambierei nessuno dei miei compagni però. Come ho detto, il tempo è stato poco però abbiamo rivisto qualche immagine della partita d'andata".

Il video dal canale YouTube di CalcioNapoli24.