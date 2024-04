Dopo il contatto Zerbin-Ngonge, nuove proteste e nuovo check agli U-Power per un possibile rigore per il Napoli: Osimhen quasi soffia la palla a Di Gregorio che nel recupero in extremis stende il nigeriano.

Contatto Di Gregorio-Osimhen, perché non è stato dato il rigore

Tuttavia né il direttore di gara né il VAR nella successiva verifica concedono la massima punizione. “Ha preso prima la palla”, ha riferito Di Bello ai giocatori azzurri. D’accordo anche Luca Marelli, ex arbitro e ora opinionista DAZN, intervenuto in diretta: “Decisione giusta”.