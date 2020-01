Demme a Villa Stuart per le visite mediche prima della firma col Napoli! [FOTO E VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Diego Demme, centrocampista tedesco del Lipsia, è in arrivo alla clinica romana di Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di ultimare il suo trasferimento al Napoli. A breve le immagini del suo arrivo.

Demme Napoli, visite mediche

9.59 - Diego Demme, centrocampista tedesco del Lipsia, è arrivato alla clinica romana di Villa Stuart!

??? Diego #Demme è il primo rinforzo del Napoli di Gennaro #Gattuso. Questa mattina visite mediche a Villa Stuart di ordinanza, poi la firma sul contratto. Operazione da 12 milioni di euro e 2 al giocatore.

? @dariomarchetti7 pic.twitter.com/WB3lDUnWQM — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 9, 2020

9.55 - Il calciatore tedesco è atteso in questi minuti a Villa Stuart, non appena sarà giunto vi proporremo una fotogallery del suo arrivo, curata da Gino Mancini per CalcioNapoli24,

9.40 - Demme è atteso per le ore 10.

(IN AGGIORNAMENTO)