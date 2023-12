Napoli-Frosinone 0-4, debacle clamorosa allo stadio Maradona in Coppa Italia per il Napoli di Walter Mazzarri. Questa mattina le reazioni dei tifosi napoletani in città sono state registrate dal nostro inviato in giro al centro storico, tra delusione e malumore per la storica umiliazione subita per mano della squadra di Eusebio Di Francesco. Clicca su play per guardare il video: