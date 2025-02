Del Genio: "Inter e City, rischio retrocessione! 800 milioni di debiti, e poi parlano di Napoli..."

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ieri sera a Linea Calcio su Canale 8. Ha parlato dei presunti illeciti finanziari dell'Inter:

Regole ignorate? Il rischio di un calcio italiano senza controllo. Il presidente Marotta non mette i soldi, li prende. Ha un bello stipendio e riceve dal fondo che è intervenuto con dei bond, mentre i debiti di Zhang, pur essendo suoi, sono stati messi come dirigenza dell'Inter, portando il totale a 800 milioni. Poi dicono che a Napoli facciamo il gioco delle tre carte, ma qui siamo a un livello economico-finanziario altissimo! Il calcio italiano è già in crisi, ma dare libertà di fare mercato sempre non va bene. Vedremo cosa accadrà, anche perché il caso delle sponsorizzazioni dell'Inter potrebbe avere punti di contatto con quello del Manchester City, che rischia una penalizzazione pesante, forse addirittura la retrocessione."