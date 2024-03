Del Genio furioso: "Giocatori impresentabili! Di Lorenzo, Osimhen, Anguissa: a fine stagione via tutti"

Ultime notizie. Il giornalista Paolo Del Genio commenta Barcellona-Napoli 3-1, con un giudizio che non lascia spazio ad alibi.

"C'era un certo entusiasmo nel pre-partita, ma poi bisogna andare in campo con i giocatori e l'organizzazione che abbiamo. L'organizzazione mi lascia un po' perplesso. Stimo Calzona, ma è sempre stato presentato come il mago della difesa a 4 e se c'è qualcosa che è andato a vento è stata proprio la difesa a 4, che non sapeva quando salire e quando scappare, sincronismi sotto zero. Calzona non ha portato quegli accorgimenti tattici che speravo di vedere.

Ora 10 partite di campionato e il problema non sono i punti che ci distanziano. Il Napoli non ha avuto ancora quella partita che dia il segnale che il filotto è possibile. La mia convinzione è la seguente: a fine stagione, al di là di come andrà a finire, bisognerà cambiare quanti più giocatori possibili.

I giocatori sono molto spesso impresentabili. Difficile avere un giudizio accettabile su alcune prestazioni individuali, a partire da Di Lorenzo. Meglio Mario Rui e Politano. Osimhen è sempre in ritardo con qualsiasi avversario, Anguissa ha un numero di palloni persi impressionante. Siamo rovinati con le mezzeali".