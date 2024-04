Decisione clamorosa di De Laurentiis: Napoli in ritiro punitivo fino al termine della stagione?

Ultime notizie Napoli. Oggi il quotidiano La Repubblica anticipa quella che potrebbe essere la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis dopo l'ennesimo KO degli azzurri ieri in trasferta allo stadio Castelani di Empoli.

La sconfitta di Empoli, la dura contestazione dei 4 mila tifosi al seguito e la resa di Calzona («Non sono riuscito a cambiare la stagione») stanno spingendo De Laurentiis verso una decisione clamorosa: Napoli in ritiro punitivo fino al termine della stagione. Il presidente è piombato invano negli spogliatoi all’intervallo, poi si è dileguato in silenzio, in attesa di prendere provvedimenti.