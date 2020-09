De Paola a CN24: "Stadi aperti? Le regole devono valere per tutti, non solo per la Juventus"

Paolo De Paola è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Le misure che si potranno adottare per portare i tifosi allo stadio devono valere per tutti. Se la Juve può permettersi il 20% degli spettatori allora deve accadere anche per gli altri club. Stesso discorso per gli abbonati. Ho dei dubbi sulla difesa del Napoli. La squadra va rinforzata”.