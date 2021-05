De Napoli: "Maradona? Persona straordinaria, spesso ci portava a cena con le famiglie e pagava tutto lui!"

Ultime notizie Napoli calcio - Fernando De Napoli, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una intervista pubblicata sulla versione online della Gazzetta dello Sport, parlando anche di Maradona:

“Era una persona straordinaria. Non parlo del calciatore, di cui sappiamo tutto, ma come persona spesso è stato criticato troppo. Era molto umano, spesso ci portava a cena con le famiglie e pagava tutto lui. Ci voleva davvero bene. Noi non lo dimenticheremo mai. Presente? Mi godo la tranquillità, ho avuto possibilità di continuare nel calcio, anche con le giovanili, ma ho sempre detto di no. Chissà in futuro se si aprirà qualcosa che mi coinvolga. Ora trascorro le giornate in compagnia, sono vicino una montagna, tra la natura e sto bene. Mi godo la vita e chissà nel futuro cosa accadrà”.