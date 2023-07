Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presenziato alla presentazione delle nuove maglie della SSC Napoli. Il governatore, dopo aver preso la parola, ha attaccato la Juventus per la questione legata alla gara tra Juve e Napoli in epoca Covid, quando gli azzurri non partirono direzione Torino per motivazioni sanitarie e i bianconeri chiesero ed ottennero (salvo poi vederli revocati) i 3 punti a tavolino.