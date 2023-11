De Laurentiis valuta il futuro di Garcia, Il Mattino: tre motivi fanno dubitare il presidente, ecco quali

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta il clima a Castel Volturno, con il punto di vista di Aurelio De Laurentiis sul futuro di Garcia verso Napoli-Empoli. Ecco un estratto dall'approfondimento dell'edizione odierna del quotidiano:

Garcia incrocia la delusione di De Laurentiis in queste ore a Castel Volturno: per i due milioni persi con il pari con l'Union, per lo scarso turnover e l'impiego con il contagocce di Lindstrom e Cajuste che assieme fanno 37 milioni di euro investiti. Più che la classifica in campionato (quarto posto, in linea con gli obiettivi del club azzurro) e la situazione in Champions (la qualificazione agli ottavi è a un passo) a turbare le ore del patron azzurro sono questo tipo di considerazioni. Perché è difficile, per adesso, contestare al francese di essere lontano dai traguardi aziendali fissati questa estate, quando ha firmato un biennale. Un tecnico va giudicato per la mission del proprio club. Ed è per questo che Garcia fa fatica a comprendere il suo essere in bilico.

Garcia rimase assai sorpreso dalla reazione dopo il ko con la Fiorentina: tutto si aspettava, tranne di rischiare il posto. D'altronde, per stessa ammissione di De Laurentiis, nella mattinata alla Luiss. Per questo sa che quella firmata in quei giorni è stata solo una tregua, non certo una pace. Insomma, il pericolo è quello di vivere le stesse ore di turbolenza del post-Fiorentina. Perché le ferite ormai sono profonde, ed è difficile amarsi come prima. Tutto è possibile, in questi giorni azzurri. Il pari in Champions, ma soprattutto le sue modalità, hanno gettato De Laurentiis nella tempesta del dubbio. E quando il patron dubita, quando è assalito da presentimenti e cattive sensazioni, è difficile che si rassereni facilmente".