De Laurentiis torna a parlare di Spalletti: spunta la reazione dell'ex allenatore del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha parlato a lungo di Luciano Spalletti. L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli svela la reazione del CT dell'Italia ed ex allenatore dei partenopei:

"Sussurri dalla Figc sui presunti contatti già a maggio con Spalletti, ipotizzati da De Laurentiis, tra lo stupore e il fastidio. Nei corridoi di via Allegri respingono con decisione i "cattivi pensieri" del presidente del Napoli su Gravina. «È una ricostruzione fantascientifica». D'altronde, basta vedere come sono andate le cose: l'ennesimo fallimento dell'Italia in Nation League è di giugno, Mancini rassegna le sue dimissioni a Ferragosto. Insomma, cattivi pensieri e solo quelli. Trattati come dei reietti, Luciano e Rudi. Il ct di Certaldo non ha alcuna voglia di tornare indietro nel racconto. Ha sempre gettato acqua nel fuoco, ha sempre glissato, evitato, sopportato. Ieri, al termine della visita ad Appiano Gentile, ha ricordato la battuta fatta sul rapporto con De Laurentiis dopo la cerimonia della cittadinanza onoraria al Maschio Angioino: «È un film del terrore...»".