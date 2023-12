De Laurentiis rasserena tutti dopo Napoli-Monza, confermati i 3 giorni di vacanza alla squadra e staff

Il presidente Aurelio De Laurentiis ieri sera si è assunto pubblicamente le responsabilità di questo attuale 8° posto in classifica della squadra e dell'eliminazione disastrosa in Coppa Italia contro il Frosinone al Maradona. Il patron ha poi promesso importanti interventi sul mercato in vista della sessione di riparazione di gennaio. L'edizione online di Repubblica riporta come il patron abbia confermato i 3 giorni di vacanza a squadra e staff dopo il pari contro il Monza:

"“C'è tempo, calma”, è il mantra con cui De Laurentiis ha provato a rasserenare tutti dopo l'ultima partita dell'anno, confermando i tre giorni di vacanza (ripresa prevista per il 2 gennaio) a Mazzarri e ai giocatori".