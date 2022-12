De Laurentiis piomba nello spogliatoio dopo Napoli-Lille: il motivo | CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis è giunto nello spogliatoio della squadra azzurra, subito dopo il fischio finale di Napoli-Lille. Pesante il passivo, sebbene si tratti soltanto di un'amichevole, col risultato di 1-4 allo stadio Maradona. Per l'ultima delle quattro amichevoli invernali, durante la sosta per il Mondiale. E seconda sconfitta nelle ultime due amichevoli per gli azzurri in casa, nell'impianto di Fuorigrotta.

Napoli-Lille, De Laurentiis nello spogliatoio: auguri e discorso alla squadra

Ma De Laurentiis è sceso negli spogliatoi della SSC Napoli perché quella di stasera è l'ultima gara dell'anno solare: come raccolto da CalcioNapoli24, infatti, il patron del club partenopeo è giunto nello spogliatoio di Spalletti e squadra per fare il classico discorso a squadra e staff di fine anno. Gli auguri di buon Natale, fine anno e l'augurio, chissà, di un 2023 ricco di vittorie.

De Laurentiis

E dopo la partita, ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti ha raccontato la presenza del presidente nello spogliatoio: