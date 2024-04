De Laurentiis: "Osimhen trattativa condotta per intero da Giuntoli. Non credo nemmeno di averlo mai conosciuto il presidente del Lille"

L'edizione online de Il Fatto Quotidiano riporta il senso di uno dei concetti espressi questa mattina dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante le circa 2 ore di interrogatorio alla Procura di Roma.

De Laurentiis parla di Osimhen in Procura

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe così elaborato la vicenda in Procura:

“È stata una trattativa puramente sportiva. E sportive erano state le valutazioni dei calciatori, anche dei giovani. L’ha condotta per intero l’ex direttore sportivo Giuntoli. Io non credo nemmeno di averlo mai conosciuto il presidente del Lille”

Il patron è stato sentito dai pm nell’ambito dell’inchiesta per falso in bilancio in cui è indagato, insieme ad altri componenti del cda del club, per delle presunte plusvalenze fittizie derivanti dall’acquisto dal Lille di Victor Osimhen.