De Laurentiis, l'avvocato: "Grande serenità da parte di ADL, dalle indagini nulla di preoccupante"

Ultime notizie SSC Napoli - Questo pomeriggio Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato in procura a Roma. Come confermato dalla SSC Napoli via tweet:

"Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen".

Molti tifosi chiedevano aggiornamenti sulla vicenda, con De Laurentiis che non ha rilasciato dichiarazioni all'uscita dalla Procura di Roma. Sono arrivate però le parole a margine del colloquio dell’avvocato Fabio Fulgeri, legale del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha parlato così a SpazioNapoli:

"Il Presidente De Laurentiis ha chiesto ed ottenuto di esser ascoltato nell'inchiesta della Procura di Roma sull'inchiesta legata al trasferimento di Osimhen. Dalle indagini non è emerso nulla di preoccupante: c'è grande serenità da parte del Presidente De Laurentiis. Posso confermare che abbiamo chiesto noi di essere ascoltati. Il tutto, ai fini di fornire tutti i chiarimenti da noi ritenuti necessari sul caso".