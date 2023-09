ULTIM'ORA Ansa - Napoli: De Laurentiis indagato per falso in bilancio, il motivo

Clamorose accuse che arrivano nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, perché il numero uno dei partenopei sarebbe ora indagato per falso in bilancio come riportato dai colleghi dell'Ansa.

Napoli: falso in bilancio, De Laurentiis indagato

Napoli - C'è la notizia che arriva riguardo la situazione attuale del presidente De Laurentiis che è indagato con l'accusa di falso in bilancio col Napoli. I pm della Procura di Roma hanno iscritto nel registro degli indagati il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis riguardo l'indagine per l'accusa di falso in bilancio.

Il motivo sarebbe legato alle presunte plusvalenze fittizie sull'acquisto del Napoli dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dove venne prelevato dal Lille con un'operazione complessa che portò diversi giocatori delle giovanili azzurre nella rosa del club francese. L'iscrizione di De Laurentiis a Roma è un atto dovuto dopo l'invio degli atti da parte dei pm partenopei.

Affare Osimhen Napoli-Lille: le possibili plusvalenze

Il prezzo di Osimhen è stato di 71,246 milioni più 10 milioni di bonus. Pagamento in 5 anni. Nell’operazione, 4 calciatori del Napoli sono passati al Lille con queste valutazioni: