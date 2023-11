De Laurentiis dopo Napoli-Union Berlino: la serata del presidente dopo il pari in Champions | FOTO

Ultime news calcio Napoli - Dopo il pari con l'Union Berlino in Champions League, il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato lo stadio Maradona dalle tribune: non è passato infatti nell'uscita lato spogliatoio azzurro.

E come mostrato dall'Antica Pizzeria e Trattoria Cantina del Gallo, ha trascorso la serata, in compagnia della moglie, nella Sanità. Una pizza nel cuore di Napoli, per alleviare una brutta serata al Maradona. "A volte viene definito anti popolare ma di certo di pizze ne capisce il nostro caro presidente Aurelione!", scherza il proprietario del locale.

E questa mattina, De Laurentiis è prontamente tornato a Castel Volturno per seguire da vicino la seduta d'allenamento degli azzurri.