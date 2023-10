De Laurentiis, discorso a Garcia verso Napoli-Milan: vuole evitare la "peggior serata degli ultimi 18 anni"

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri è tornato in campo, il Napoli di Rudi Garcia sotto gli occhi attenti di Aurelio De Laurentiis. Si prepara il delicato, quanto importante, match casalingo di domenica sera, ore 20:45: allo stadio Maradona, andrà di scena Napoli-Milan. Che nella scorsa stagione, in campionato, vide gli azzurri crollare e perdere 0-4. Un passivo pesante, che non è mai andato giù a De Laurentiis.

Che in estate, in due occasioni, è tornato proprio su quel match, dopo la vittoria dello scudetto e la separazione da Spalletti:

"A me quello 0-4 di Napoli-Milan mi è rimasto non posso dire dove. Non mi ha dato molto fastidio la partita di Champions a Milano o quella a Napoli, mi ha dato molto fastidio la partita di campionato giocata qualche giorno prima con la stessa squadra e persa così malamente, mi ha sconcertato. Non puoi essere il Napoli che fa quel campionato e poi con una squadra abbordabilissima perdere così. Nelle partite di Champions può aver pesato l’arbitraggio e noi che abbiamo sbagliato un rigore, ma quella partita di campionato mi ha sconvolto, mi ha lasciato inebetito: che cosa gli è preso? Da noi nel mondo del calcio ci si abitua a dire ci può stare. Ma che ci può stare? Stiamo scherzando? Non ci deve stare, non ci può stare. Quindi ancora ci sto ripensando, a quella bruttissima serata, forse la peggiore degli ultimi 18 anni, ci sono rimasto veramente male per la squadra, l’allenatore, i tifosi, per noi. Non puoi arrivare ad un appuntamento così importante in campionato così".

Qui le dichiarazioni di quella conferenza di presentazione del ritiro a Castel di Sangro:

Napoli-Milan: De Laurentiis e il discorso a Rudi Garcia

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino, infatti, sottolinea una presenza importante di De Laurentiis ieri a Castel Volturno, e in vista proprio di un nuovo Napoli-Milan. Con un discorso fatto a Rudi Garcia proprio ricordando quel passivo pesante dello scorso anno:

"C'era invece (e sarà ancora una volta presente al suo posto in tribuna d'onore a Fuorigrotta) Aurelio De Laurentiis che quel poker al passivo ad opera dei rossoneri della passata stagione non l'ha mai digerito e neppure dimenticato. E non ne ha neppure mai fatto mistero. E probabilmente ieri lo ha fatto presente anche al tecnico francese durante la ripresa degli allenamenti che il Napoli ha sostenuto a Castel Volturno. Il patron della Filmauro è rimasto sempre al fianco della squadra e dopo averla «scortata» martedì sera a Berlino - portando in dote tre punti pesanti e l'ipoteca della qualificazione agli ottavi - ha seguito con attenzione la ripresa degli allenamenti dei campioni d'Italia. Sempre presente, sempre sul campo, sguardo ai movimenti dei calciatori, spalla a spalla con Garcia con cui si è trattenuto a parlare di calcio e non solo. De Laurentiis del resto sa bene che la sfida di domenica sera con il Milan sotto i riflettori del Maradona è importantissima e sta provando a tenere alta la concentrazione dei suoi".