De Laurentiis attacca la Lega sulle interviste e le immagini negli spogliatoio: ma lui era uno dei pochi nella commissione diritti Tv

Attacco del presidente De Laurentiis sul caso diritti tv contro la Lega Serie A:

"La Lega calcio è un disastro, un cumulo di incapacità totale. Il fatto di far entrare le telecamere negli spogliatoi prima della gara è una stupidità incredibile, ma a chi interessa, cosa si può vedere a parte un testicolo da fuori? E' un problema dei miei colleghi della Lega, per rompere i coglioni ai giocatori".

Ma Tmw ricorda che De Laurentiis era nella commissione sui diritti TV. Infatti, il presidente del Napoli ha partecipato in maniera attiva all'ultima trattativa per i diritti TV, accompagnando l'ad De Siervo in una commissione ristretta di presidenti e dirigenti di club formata da: Luca Percassi (ad Atalanta), Angelo Capellini (legale Inter), Claudio Lotito (presidente Napoli), Stefano Campoccia (vicepresidente Udinese) e appunto Aurelio De Laurentiis. Per circa sei mesi, insieme ai suoi colleghi, ha incontrato i broadcaster, decidendo cosa inserire e cosa no nei pacchetti. Comprese, appunto, le interviste in TV e le telecamere negli spogliatoi. Risultato? Gli accordi per il prossimo ciclo - assegnati a Dazn e Sky come quello attuale - non sono andati a restringere queste attività rispetto a quello attuale, anzi.