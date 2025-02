De Laurentiis abbandona il restyling del Maradona: due i motivi dietro la scelta

Ultime notizie SSC Napoli - Nuovo stadio di proprietà, si va verso questa direzione nelle idee di De Laurentiis, che abbandona l'idea del restyling dello stadio Maradona. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Il Maradona - Lo stadio che porta il nome del Dio del calcio sarà ancora per poco tempo la casa del Napoli. Lo ha spiegato De Laurentiis a Manfredi durante la cena di lunedì sera, che dovrebbe aver messo finalmente il punto sull’estenuante telenovela. Il presidente non ritiene infatti fattibile il restyling a pezzi dello stadio e considera esorbitanti i costi per buttarlo completamente giù e ricostruirlo".