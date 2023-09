DAZN - Stamattina confronto Osimhen-Napoli: non si escludono provvedimenti pre Udinese

Situazione particolare quella che si sta vivendo in casa Napoli al momento con il caso Osimhen che tiene banco in maniera seria. Ormai sono mesi che sembrano esserci attriti tra il club e il giocatore, prima il rinnovo, poi la gestione di Rudi Garcia e ora il clamoroso aneddoto del video di TikTok. Aggiornamenti ora per quanto riguarda la partita con l'Udinese.

Osimhen

Napoli Udinese: provvedimenti per Osimhen?

Napoli - E' il noto giornalista di Dazn Orazio Accomando che ha dato alcuni aggiornamenti sul caso Osimhen:

"Napoli, in mattinata ci sarà un confronto tra la dirigenza e Victor Osimhen, dopo quanto accaduto in queste ore. Non sono da escludere provvedimenti in vista della prossima partita. L'attaccante ha rimosso dai social tutte le foto con la maglia azzurra dopo un video ironico pubblicato sull'account Tik-Tok del Napoli".