La redazione di DAZN riporta le ultime notizie riguardo il futuro di Samardzic. Scrive Orazio Accomando sui social:

"Situazione Samardzic: giocatore e Napoli hanno intesa si base. In questo momento Udinese e Napoli non hanno ancora accordo perché si parla anche di altri giocatori, come ad esempio Perez. Contatti frequenti tra le parti".