DAZN - Genoa-Napoli, gesto fantastico di un tifoso azzurro in autogrill con tre genoani

Notizie Calcio Napoli - Bellissimo episodio ieri dopo il match di Marassi raccontato da Orazio Accomando, collega di DAZN, sul proprio profilo Twitter:

"Post Genoa-Napoli. Mi fermo in autogrill per un panino. Trovo tifosi di entrambe le squadre. Il ragazzo davanti a me, con la maglia di Osimhen, chiede alla cassiera se i tre tifosi del Genoa al banco avessero già pagato il caffè. Lei risponde di no. Lui offre e va via senza dire niente. Dopo un minuto i tifosi rossoblù escono e vanno a ringraziare il tifoso del Napoli. Scattano foto. Partita finita. Storia bella".