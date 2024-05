Notizie Napoli calcio. Ennesima sconfitta per il Napoli, battuto per 2-0 al Maradona dal Bologna. Pioggia di fischi per i partenopei, con la società che ha annunciato il silenzio stampa:

Ecco quanto raccolto da Tommaso Turci, giornalista DAZN:

"Uno sconsolato De Laurentiis in tribuna che si aspettava dopo un quarto d'ora iniziale molto complicato col doppio vantaggio del Bologna, una prestazione diversa da parte di tutta la squadra".