Daniel Leone muore a 28 anni! Il saluto di Di Lorenzo per l'ex compagno: "Riposa in pace amico mio" [FOTO]

Ultime notizie. Originario di Piedimonte Matese (Caserta), Daniel Leone era cresciuto nel settore giovanile della Reggina e aveva maturato le prime esperienze da professionista andando a giocare in prestito prima alla Reggiana e poi alla Torres. Nel 2014, mentre militava con la squadra calabrese in Lega Pro, il portiere fu ricoverato in ospedale dopo aver accusato un forte mal di testa. La diagnosi fu tremenda: tumore frontale destro al cervello. Operato ad ottobre 2014, Daniel Leone aveva poi affrontato diverse cure e cicli di chemioterapia a Milano.

Nel suo trascorso alla Reggina, ha giocato con Giovanni Di Lorenzo con cui aveva stretto amicizia. Il difensore azzurro ha reso omaggio a Daniel con una storia su Instagram: "Riposa in pace amico mio".

Daniel Leone

