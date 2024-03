Dani Alves scarcerato per 1 milione: rivolta all'uscita | VIDEO

Notizie calcio - Dani Alves scarcerato per 1 milione di cauzione, rivolta all'uscita del calciatore brasiliano che era finito in galera un anno fa e ora ci sono notizie in merito a quello che può accadere.

Dani Alves è appena uscito dal carcere. Come riporta La Vanguardia, i legali del brasiliano hanno depositato in queste ore il milione di euro di cauzione previsto dalla Audiencia de Barcelona e appena pochi minuti fa è arrivata quindi la scarcerazione dalla struttura di Brians 2. Un vero e proprio evento mediatico, seguito con massima attenzione dalla testate catalane, spagnole e brasiliane, che almeno per adesso vedrà l'ex Juve e Barcellona in libertà provvisoria. Tante le polemiche e proteste nei suoi confronti.

Dani Alves si trovava in carcere dallo scorso 20 gennaio a causa delle accuse di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna il 30 dicembre del 2022 in una nota discoteca di Barcellona. All'ex calciatore, per ridurre il rischio di fuga, saranno confiscati i due passaporti di cui è in possesso, quello brasiliano e quello spagnolo, e ci sarà anche l'obbligo di firma settimanale. Lo scorso febbraio l'Audiencia de Barcelona lo aveva condannato a 4 anni e mezzo di prigione, a cui aggiungerne 5 di libertà vigilata più il divieto di avvicinarsi a meno di un chilometro alla vittima e un risarcimento economico da 150.000 euro.