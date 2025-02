Dalma Maradona e i suoi fratelli: "Papà non volle unirci, non era quello il suo desiderio"

"Mi fa sorridere molto quando sento dire "non volevi accontentare il suo desiderio". Non era quello il suo desiderio". Sono le parole riportate dal Mattino di Dalma Maradona, la figlia maggiore di Diego e Claudia Villafañe, che ha parlato del rapporto che lei e sua sorella Gianinna hanno con i loro fratellastri Diego Jr, nato a Napoli, Jana e Diego Fernando.

Durante un'intervista nel programma televisivo argentino condotto da Ángel De Brito, ha spiegato come Diego, scomparso nel 2020, si comportava con i suoi figli. Riguardo alla possibilità di vederli insieme a lui, Dalma ha affermato che non sarebbe stato proprio il desiderio di Diego, spiegando che il padre preferiva che le cose non andassero in quella direzione: «Lui sperava che non succedesse. Perché raccontava cose diverse a ciascuno, altrimenti non sarebbe riuscito a chiudere il discorso. Quando dicono che noi siamo i cattivi... In realtà era più un desiderio di altre persone. Non ne ha mai parlato con me. Mai», ha sottolineato Dalma, la quale, dopo la morte del padre, ha raggiunto un accordo con i fratelli riguardo alle questioni legali.

Dalma ha anche parlato del fratellastro Diego Jr, attualmente allenatore di una squadra di terza categoria in Spagna dopo aver militato nei dilettanti campani. «Mia madre ripeteva continuamente: "Se è tuo figlio, credo che dovrebbe conoscere le ragazze". Ma lui rispondeva sempre "no, no, no". Quella era mia madre», ha concluso Dalma.