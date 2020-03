Ultimissime calcio - Per il rinvio al 2021 dell’Europeo, l’UEFA sarebbe pronta a chiedere a titolo di risarcimento (275 milioni di sterline, circa 300 milioni di euro) ai club e alle varie leghe. E’ questa l’indiscrezione dell’ultim’ora lanciata dai colleghi britannici di The Athletic. L’UEFA, nella giornata di domani chiederà ai propri stakeholder di farsi carico della sopracitata cifra per lo slittamento di un anno di Euro 2020.