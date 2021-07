Dalla Spagna - Vaclik-Napoli, spunta il saluta al Siviglia: ora aspetta notizie dall'agente

Napoli Calcio - Tomas Vaclik, portiere ceco che si è svincolato dal Siviglia, ha scritto sui social network:

Euro 2020 - "Vorrei ringraziare tutti per il supporto che abbiamo ricevuto durante tutta il torneo! Ci sarebbe piaciuto farlo dopo essere passati alla fase successiva. Sono incredibilmente orgoglioso di noi! Grazie".

Siviglia - "Qui ho conosciuto grandi persone sul piano umano e professionale. Non dimenticherò mai chi ha scommesso su di me".

Come riporta ABC de Sevilla, il nazionale ceco spera che i suoi agenti lo informeranno in quale squadra giocherà per la prossima stagione. Una delle squadre che si è accorta di Vaclik è il Napoli.