Dalla Spagna - Caso Real Madrid, giocatori contro Davide Ancelotti

La storia sembra ripetersi. Al Real Madrid ci sarebbero problemi tra alcuni giocatori e gli Ancelotti. O meglio, tra alcuni giocatori di spicco dello spogliatoio e Davide Ancelotti, figlio di Carlo e suo assistente sulla panchina dei Galacticos. Secondo il quotidiano Sport, si tratterebbe di una posizione di comodo per non assumersi alcuna colpa in merito agli ultimi risultati negativi, scaricando il fardello sull'attuale assistente di Ancelotti. Fonti interne al Real interpellate dal giornale ritengono che attaccare l'anello più debole sia la giustificazione più semplice e un modo per distogliere l'attenzione dalle scarse prestazioni di alcuni giocatori.