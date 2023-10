Infortunio Osimhen, indiscrezione shock: interessamento tendine ginocchio

Victor Osimhen è stato sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l'entità dell'infortunio che ha subito ieri nell'amichevole che la Nigeria ha giocato a Portimao (Portogallo) contro l'Arabia Saudita di Roberto Mancini ma i risultati non saranno disponibili prima di domani.

Infortunio Osimhen: esito esami

È quanto dichiarato all'agenzia Afp da alcuni dirigenti della Nigeria, spiegando che l'attaccante del Napoli potrebbe essersi procurato un infortunio ad un tendine del ginocchio. Ma prima bisognerà attendere la giornata di domani per l'esito degli esami e della risonanza magnetica. Intanto la Nazionale nigeriana è tornata in campo, ma senza Victor e Iheanacho (per motivi personali).

