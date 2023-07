In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Kylian Mbappé, il Paris Saint-Germain è sempre molto attivo e cerca rinforzi.

Victor Osimhen

Il Psg pensa ancora a Osimhen

Victor Osimhen resta nel mirino, secondo FootMercato, però, i parigini potrebbero inserirsi nella trattativa tra Tottenham e Bayern Monaco per il trasferimento di Harry Kane in Germania, con "un'offerta irrinunciabile". Dusan Vlahovic, a quanto pare, non è ben voluto dai tifosi parigini.

