Il Napoli insiste per Tagliafico

Secondo quanto riferisce il sito olandese 'AD', il calciatore argentino è stanco di fare panchina e teme di perdere la Nazionale, per questo spinge per la cessione. L'Ajax, però, non apre al prestito e la strategia del club è quella di cedere solo se arriva un sostituto.

