Dall'Inghilterra - Accostato al Napoli, Tomiyasu sta rinnovando con l'Arsenal

Takehiro Tomiyasu è stato contattato dall'Arsenal, che ha iniziato i dialoghi con l'ex Bologna per il rinnovo del contratto. Nel recente passato alcuni club di Serie A si erano interessati a lui, sperando di poterlo riportarlo in Italia, con anche il Napoli sulle sue tracce.

Tomiyasu sta rinnovando con l'Arsenal

Il 25enne, che appena acquistato firmò un quadriennale, non ha mai visto l'ipotesi come la sua preferita. Ora sarà disponibile per il match contro il Liverpool in FA Cup prima di partire per la Coppa d'Asia. A riportarlo è il Daily Mail.

