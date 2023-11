Dal Brasile - Ancelotti ha firmato, è il nuovo ct verdeoro ma il Real non lo sa...

Carlo Ancelotti ha firmato il contratto con la CBF, la Federcalcio brasiliana, per diventare il nuovo ct della Nazionale verderoro a partire dall'estate 2024. Questa è l'indiscrezione lanciata alcune ore fa dal portale UOL Esporte.

Ancelotti ha firmato con il Brasile

Una notizia, questa, che ha fatto molto rumore in Spagna perché l'allenatore italiano è ancora sotto contratto con la squadra più conosciuta al Mondo: il Real Madrid. La dirigenza dei Blancos sa bene dell'interesse della CBF nei confronti di Ancelotti, tanto che si è già attivata per valutare alcuni nomi per il futuro, ma non avrebbe concesso alcun tipo di autorizzazione per sottoscrivere nuovi accordi per il futuro.

