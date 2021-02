Napoli Calcio - Mese fondamentale sia per il destino di Gennaro Gattuso, a parole non a rischio ma con un piede e mezzo verso la porta per la prossima stagione. Non saranno tre settimane banali, perché il rischio di esonero, qualora non dovessero arrivare i risultati può non essere basso.

Gattuso

Questo il calendario fino alla sosta:

28-02 Napoli-Benevento

03-03 Sassuolo-Napoli

07-03 Napoli-Bologna

14-03 Milan-Napoli

17-03 Juventus-Napoli

21-03 Roma-Napoli