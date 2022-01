Secondo quanto riporta Tuttosalernitana, Napoli-Salernitana si giocherà regolarmente.

Napoli Salernitana si giocherà

In attesa del nuovo giro di tamponi però, Colantuono dovrà rinunciare a Matteo Ruggeri che si è infortunato e non sarà disponibile per la gara contro il Napoli. Si attende un report ufficiale del club granata.