Da Napoli all'Argentinos Juniors, è vicina la nuova esperienza di Lorenzo | FOTO

Dopo l’inaugurazione del centro di formazione in provincia di Napoli dello scorso febbraio grazie al patrocinio del comune di Poggiomarino, il progetto dell’Argentinos Juniors in Italia comincia a muovere i primi passi con collaborazioni internazionali.

Da Napoli all'Argentinos Juniors, pronta l'esperienza di Lorenzo

Tra gli iscritti c’è Lorenzo, un bambino di 8 anni di Benevento che si è messo in mostra per le sue qualità tanto che a settembre partirà insieme a suo padre e al dirigente Cesar Normando Cruz alla volta di Buenos Aires, dove verrà invitato dalla società de La Paternal. Per 15 giorni Lorenzo si allenerà con i suoi coetanei presso il Campus CEFA dell’Argentinos Juniors. Un’esperienza che gli permetterà di conoscere Buenos Aires, visitare Villa Fiorito, il barrio dove è nato e cresciuto Maradona, ma anche il museo dell’Argentinos Juniors.

